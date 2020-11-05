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"Укроборонпром" змінив керівника ДП "Антонов"

Четвер 05 листопада 2020 14:40
"Укроборонпром" змінив керівника ДП "Антонов"
Фото: "Укроборонпром" (ukroboronprom.com.ua)
Автор: Андрій Козловський

Державний концерн "Укроборонпром" змінив керівника підприємства ДП "Антонов". Новим виконуючим обов’язки генерального директора підприємства став Сергій Бичков.

Про це повідомляє прес-служба концерну.

Як повідомляється, з вересня 2020 року Сергій Бичков обіймав посаду віце-президента, виконавчого директора ДП "Антонов". Починав він роботу на підприємстві з 1969 року інженером-технологом.

Зазначається, що Сергій Бичков має науковий ступінь доктора технічних наук, професор, відзначений низкою державних нагород та почесних звань, зокрема, орденом "За заслуги" І ступеню, орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня, а також є кавалером Національного ордену Франції "За заслуги".

Раніше посаду президента ДП "Антонов" обіймав Олександр Лось.

Нагадаємо, 6 жовтня президент України Володимир Зеленський припинив повноваження члена наглядової ради держконцерну "Укроборонпром" Ігоря Смілянського.

Того ж дня Зеленський змінив гендиректора "Укроборонпрому". Він звільнив Абромавічуса з посади гендиректора і призначив виконуючим обов’язки генерального директора Ігоря Фоменка.

Також РБК-Україна повідомляло, що в рамках реформування державний концерн "Укроборонпром" буде перетворено у 9 холдингових компаній за напрямками.

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