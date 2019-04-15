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"Укроборонпром" представил новую командно-штабную БТР

Новости » Общество    15.04.2019 - 15:52
"Укроборонпром" представил новую командно-штабную БТР
Фото: БТР-3КШ (ukroboronprom.com.ua)

БТР-4МВ1 является модернизацией БТР-4

Государственный концерн "Укроборонпром" создал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного поля боя. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

БТР-4МВ1 является модернизацией БТР-4. Благодаря изменениям в передней части бронированной машины, а также ее технологическому решению в соответствии с последними тенденциями бронетехники НАТО, удалось достичь принципиально нового уровня защиты БТР-4, сообщают в концерне.

При создании БТР-4МВ1 разработчики использовали модульный подход построения бронезащиты, а также разнесенную броню. Такой модульный подход позволяет в полевых условиях оперативно заменять элементы верхнего слоя брони.

В "Укроборонпроме" заявили, что защита БТР-4МВ1 значительно превышает любой образец БТР или БМП, который сейчас находится на вооружении Вооруженных сил Украины.

Кроме того, технологические решения позволили увеличить вес БТР-4МВ1 только до 24-25 т. Все ходовые свойства, которые обеспечивает колесная формула 8х8 в сочетании с немецким двигателем от Deutz и американской трансмиссией Alisson, остались без изменений. Максимальная скорость БТР - 110 км / ч.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" создает замкнутый цикл производства автоматических пушек.

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