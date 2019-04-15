"Укроборонпром" представив нову командно-штабну БТР

Фото: БТР-3КШ (ukroboronprom.com.ua)

БТР-4МВ1 є модернізацією БТР-4

Державний концерн "Укроборонпром" створив нову командно-штабну машину БТР-3КШ, яка призначена для управління підрозділами в умовах сучасного поля бою. Про це повідомляє прес-служба підприємства.

БТР-4МВ1 є модернізацією БТР-4. Завдяки змінам в передній частині броньованої машини, а також її технологічному рішенню у відповідності з останніми тенденціями бронетехніки НАТО, вдалося досягти принципово нового рівня захисту БТР-4, повідомляють у концерні.

При створенні БТР-4МВ1 розробники використовували модульний підхід побудови бронезахисту, а також використовували монолітну броню. Такий модульний підхід дозволяє в польових умовах оперативно замінювати елементи верхнього шару броні.

В "Укроборонпромі" заявили, що захист БТР-4МВ1 значно перевищує будь-який зразок БТР або БМП, який зараз перебуває на озброєнні Збройних сил України.

Крім того, технологічні рішення дозволили збільшити вагу БТР-4МВ1 тільки до 24-25 т. Всі ходові властивості, які забезпечує колісна формула 8х8 в поєднанні з німецьким двигуном від Deutz і американською трансмісією Alisson, залишилися без змін. Максимальна швидкість БТР - 110 км / год.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укроборонпром" створює замкнутий цикл виробництва автоматичних гармат.