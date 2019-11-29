"Укроборонпром" може потрапити під санкції США через "Мотор Січ", - АМКУ

Фото: Юрій Терентьєв (РБК-Україна)

В АМКУ назвали сценарій, при якому "Укроборонпром" потрапить під санкції

Державний концерн "Укроборонпром" може потрапити під санкції США через продаж компанії "Мотор Січ" китайським інвесторам. Про це в ефірі "Радіо НВ" заявив голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

За його словами, якщо "Укроборонпром" в результаті угоди із продажу "Мотор Січ" китайським компаніям Skyrizon і Xinwei отримає контроль над підприємством, український концерн може опинитися під антиросійськими санкціями США.

"США можуть знайти підтвердження того, що китайська сторона присутня в ланцюжку поставок "Вертольотам Росії". Виникне ситуація, коли "Укроборонпром" і "Мотор Січ" опиняться під американськими антиросійськими санкціями", - заявив Терентьєв.

Він також зазначив, що при такому сценарії інші українські підприємства і банки, які фінансують концерн, теж опиняться під санкціями. Терентьєв підкреслив, що у разі відмови китайській стороні у продажу акцій "Мотор Січ" рішення мають бути прийняті на рівні уряду.

Нагадаємо, генеральний директор "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус не виключає, що Росія має свій інтерес у покупці Китаєм української компанії "Мотор Січ". У той же час він виступає за те, щоб компанія залишалася під контролем української сторони.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на інтерес американського інвестора Еріка Прінса до придбання української компанії "Мотор Січ".