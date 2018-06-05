"Укроборонпром" передал Воздушным силам разведывательный самолет Су-24

Сейчас николаевский завод "Укроборонпрома" работает над модернизацией Су-24МР

Очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР до Воздушных сил Украины передал Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", что входит в состав "Укроборонпрома". Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Укроборонпрома".

Отмечается, что специалисты Николаевского авиаремонтного завода осуществили средний ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена.

"После этого отремонтированный Су-24МР прошел успешные летные испытания в присутствии представителей Воздушных сил ВСУ и был принят украинскими летчиками", - говорится в сообщении.

Сейчас Су-24МР прилетел к основному месту базирования для усиления обороноспособности ВСУ.

Фото: самолет Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)

Сообщается, что на данный момент завод работает над модернизацией Су-24МР с целью оснащение самолета новой авионикой, системами связи и разведывательной аппаратурой.

Су-24МР - сверхзвуковой самолет-разведчик, который может проводить глубокую разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Он оснащен радаром бокового обзора, что позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением и датчиками для обнаружения замаскированных об'объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" усилит сотрудничество с НАТО.