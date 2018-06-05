Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Укроборонпром" передал Воздушным силам разведывательный самолет Су-24

НовостиОбщество    05.06.2018 - 14:04
Фото: самолет Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)
Фото: самолет Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)

Сейчас николаевский завод "Укроборонпрома" работает над модернизацией Су-24МР

Очередной отремонтированный самолет-разведчик Су-24МР до Воздушных сил Украины передал Николаевский авиаремонтный завод "НАРП", что входит в состав "Укроборонпрома". Об этом говорится в сообщении пресс-центра "Укроборонпрома".

Отмечается, что специалисты Николаевского авиаремонтного завода осуществили средний ремонт самолета, во время которого была проведена полная проверка всех его узлов и агрегатов, выполнен их ремонт или полная замена.

"После этого отремонтированный Су-24МР прошел успешные летные испытания в присутствии представителей Воздушных сил ВСУ и был принят украинскими летчиками", - говорится в сообщении.

Сейчас Су-24МР прилетел к основному месту базирования для усиления обороноспособности ВСУ.

 

Фото: самолет Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)

Сообщается, что на данный момент завод работает над модернизацией Су-24МР с целью оснащение самолета новой авионикой, системами связи и разведывательной аппаратурой.

Су-24МР - сверхзвуковой самолет-разведчик, который может проводить глубокую разведку на глубину до 400 км от линии фронта. Он оснащен радаром бокового обзора, что позволяет фиксировать наземные объекты, в том числе фортификационные сооружения и технику противника, чувствительными камерами с высоким разрешением и датчиками для обнаружения замаскированных об'объектов.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укроборонпром" усилит сотрудничество с НАТО.

Рада приняла за основу проект по предотвращению взыскания Россией средств с "Укроборонпрома" В Николаеве землю завода "Укроборонпрома" продают за долги по выплате зарплаты
Теги публикации: Укроборонпром  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)
"Трагедия ничему не учит": брат скандальной Алены Зайцевой задержан за вождение в нетрезвом состоянии (фото)
"Не нуждаюсь в подарках врага": украинец выиграл международный конкурс и отказался ехать в РФ
Линчевский извинился за высказывание о лечении онкобольных
On Top