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Інтерв'ю

"Укроборонпром" передав Повітряним силам розвідувальний літак Су-24

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 14:04
Фото: літак Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)
Фото: літак Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)

Наразі миколаївський завод "Укроборонпрому" працює над модернізацією Су-24МР

Черговий відремонтований літак-розвідник Су-24МР до Повітряних сил України передав Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу "Укроборонпрому". Про це йдеться у повідомленні прес-центру "Укроборонпрому".

Зазначається, що фахівці Миколаївського авіаремонтного заводу здійснили середній ремонт літака, під час якого була проведена повна перевірка всіх його вузлів та агрегатів, виконаний їх ремонт чи повна заміна.

"Після цього відремонтований Су-24МР пройшов успішні льотні випробування у присутності представників Повітряних сил ЗСУ та був прийнятий українськими льотчиками", - йдеться у повідомленні.

Наразі Су-24МР прилетів до основного місця базування для посилення обороноздатності ЗСУ.

 

Фото: літак Су-24МР (ukroboronprom.com.ua)

Повідомляється, що наразі завод працює над модернізацією Су-24МР з метою оснащення літака новою авіонікою, системами зв'язку та розвідувальною апаратурою.

Су-24МР - надзвуковий літак-розвідник, який може проводити глибоку розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Він оснащений радаром бокового огляду, що дозволяє фіксувати наземні об'єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку противника, чутливими камерами з високою роздільною здатністю і датчиками для виявлення замаскованих об'єктів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Укроборонпром" посилить співпрацю з НАТО.

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Теги публікації: Укроборонпром  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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