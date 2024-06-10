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"Укроборонпром" і Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки

Фото: в Україні вироблятимуть і ремонтуватимуть бронетехніку на базі СП з Rheinmetall (mspu.gov.ua)
Автор: Валерій Савицький

В Україні запрацював перший цех із ремонту та виробництва бронетехніки у рамках створеного спільного підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" ("Укроборонпром") та світового німецького оборонного гіганта Rheinmetall.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства з питань стратегічних промисловостей України.

Головне завдання нового майданчика - ремонт і виробництво військової техніки німецьких зразків. Це пришвидшить відновлення бойових машин і повернення їх на передову, а згодом дозволить виробляти нову техніку для Сил безпеки та оборони України силами українських зброярів.

Заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков заявив, що відкриття такого першого спільного сервісцентру є надзвичайно важливим для зміцнення оборонного потенціалу нашої країни.

"Це дасть нам змогу забезпечити швидкий ремонт і обслуговування німецької техніки безпосередньо на території України, що значно підвищить ефективність наших Збройних сил. Ми вдячні нашим німецьким партнерам за довіру і підтримку, які дають нам змогу впевнено рухатися до перемоги та інтегруватися в європейську систему колективної безпеки", - сказав він.

Фото: Мінстратпром України (mspu.gov.ua)

Зазначається, що на спільному виробничому майданчику працюватимуть українські фахівці, а технічний нагляд будуть здійснювати представники німецького партнера.

Гендиректор "Укроборонпрому" Герман Сметанін зазначив, що проект, реалізований у рамках великої програми взаємодії з Rheinmetall, "створює нові можливості для наших захисників і захисниць, які максимально оперативно отримуватимуть техніку для бою після ремонту та техобслуговування".

"Важливо, що це відбувається в Україні: іноземні партнери впевнені у нас, нашій професійності та високому потенціалі вітчизняного ОПК. Я вдячний керівництву німецького концерну за плідну взаємодію, яка дала змогу у стислі терміни обладнати та відкрити спільний виробничий майданчик", - сказав він.

Водночас гендиректор Rheinmetall AG Армін Паппергер зазначив, що для концерну вкрай важливо надати Україні ефективну та надійну підтримку.

"Коли справа доходить до постачання запасних частин, нашим головним пріоритетом є забезпечення максимальної доступності та швидке поповнення запасів. Для досягнення цієї мети ми використовуємо наявні канали оригінальних виробників, обробляємо матеріал самостійно та з партнерами. Ми також відновлюємо оригінальні ланцюжки постачання та інтегруємо місцеве виробництво в Україні", – зазначив Паппергер.

Співпраця Rheinmetall з Україною

У березні німецький оборонний концерн Rheinmetall заявив про наміри збудувати в Україні щонайменше чотири заводи з виготовлення зброї.

У травні німецький концерн анонсував відкриття в Україні спільного виробництва ППО. В Міноборони України повідомили, що одне з виробництв уже запущене.

Крім того, Rheinmetall заявив про намір передати Україні 20 додаткових бойових машин піхоти Marder.

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