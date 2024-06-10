"Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники

Главная задача новой площадки - ремонт и производство военной техники немецких образцов. Это ускорит восстановление боевых машин и возвращение их на передовую, а впоследствии позволит производить новую технику для Сил безопасности и обороны Украины силами украинских оружейников.

Заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков заявил, что открытие такого первого совместного сервисцентра чрезвычайно важно для укрепления оборонного потенциала нашей страны.

"Это позволит нам обеспечить быстрый ремонт и обслуживание немецкой техники непосредственно на территории Украины, что значительно повысит эффективность наших Вооруженных сил. Мы благодарны нашим немецким партнерам за доверие и поддержку, которые позволяют нам уверенно двигаться к победе и интегрироваться в европейскую систему коллективной безопасности", - сказал он.

Фото: Минстратпром Украины (mspu.gov.ua)

Отмечается, что на совместной производственной площадке будут работать украинские специалисты, а технический надзор будут осуществлять представители немецкого партнера.

Гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин отметил, что реализованный в рамках большой программы взаимодействия с Rheinmetall проект, "создает новые возможности для наших защитников и защитниц, которые максимально оперативно будут получать технику для боя после ремонта и техобслуживания".

"Важно, что это происходит в Украине: иностранные партнеры уверены в нас, нашей профессиональности и высоком потенциале отечественного ОПК. Я благодарен руководству немецкого концерна за плодотворное взаимодействие, которое позволило в сжатые сроки оборудовать и открыть совместную производственную площадку", - сказал он.

В то же время гендиректор Rheinmetall AG Армин Паппергер отметил, что для концерна крайне важно предоставить Украине эффективную и надежную поддержку.

"Когда дело доходит до поставки запасных частей, нашим главным приоритетом является обеспечение максимальной доступности и быстрое пополнение запасов. Для достижения этой цели мы используем имеющиеся каналы оригинальных производителей, обрабатываем материал самостоятельно и с партнерами. Мы также восстанавливаем оригинальные цепочки поставок и интегрируем местное производство в Украине", - отметил Паппергер.

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