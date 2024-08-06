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"Укрнафтобуріння" отримала право на видобуток газу на Сахалінському родовищі

Вівторок 06 серпня 2024 18:36
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"Укрнафтобуріння" отримала право на видобуток газу на Сахалінському родовищі Фото: "Укрнафтобуріння" отримала право на видобуток газу на Сахалінському родовищі (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

"Укрнафтобуріння" отримала право відновити видобуток природного газу на Сахалінському родовищі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова.

"Укрнафтобурінню" нарешті дозволили відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі. Відповідне рішення щойно ухвалив Шостий апеляційний адміністративний суд", - зазначив Чернишов.

За його словами, через анулювання дозволу видобуток на родовищі припинився наприкінці 2023 року.

"Очікуємо його відновлення та додаткових обʼємів газу, які так необхідні Україні перед початком найскладнішого опалювального сезону", - додав він.

Раніше РБК-Україна розповідало про те, скільки коштуватиме газ для населення в серпні, та які ціни пропонують постачальники.

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