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"Укрнафтобуріння" получило право на добычу газа на Сахалинском месторождении

Вторник 06 августа 2024 18:36
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"Укрнафтобуріння" получило право на добычу газа на Сахалинском месторождении Фото: "Укрнафтобуріння" получило право на добычу газа на Сахалинском месторождении (пресс-служба компании)
Автор: Александр Мороз

"Укрнафтобуріння" получило право восстановить добычу природного газа на Сахалинском месторождении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова.

"Укрнафтобуріння" наконец-то позволили возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении. Соответствующее решение только принял Шестой апелляционный административный суд", - отметил Чернышов.

По его словам, из-за аннулирования разрешения добыча на месторождении прекратилась в конце 2023 года.

"Ожидаем его восстановления и дополнительных объемов газа, которые так необходимы Украине перед началом сложнейшего отопительного сезона", - добавил он.

Ранее РБК-Украина рассказывало о том, сколько будет стоить газ для населения в августе и какие цены предлагают поставщики.

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