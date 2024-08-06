"Укрнафтобуріння" получило право на добычу газа на Сахалинском месторождении
"Укрнафтобуріння" получило право восстановить добычу природного газа на Сахалинском месторождении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексея Чернышова.
"Укрнафтобуріння" наконец-то позволили возобновить добычу газа на Сахалинском месторождении. Соответствующее решение только принял Шестой апелляционный административный суд", - отметил Чернышов.
По его словам, из-за аннулирования разрешения добыча на месторождении прекратилась в конце 2023 года.
"Ожидаем его восстановления и дополнительных объемов газа, которые так необходимы Украине перед началом сложнейшего отопительного сезона", - добавил он.
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