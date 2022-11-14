В "Укрнафті" звільнено правління компанії
У компанії "Укрнафта" звільнено правління, замість нього керуватиме нею новопризначений директор - Сергій Корецький.
Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.
За інформацією джерел, таке рішення було прийнято наглядовою радою компанії минулого тижня шляхом зміни до статуту "Укрнафти".
"У статуті змінили орган управління. Тобто, замість колективного органу управління - правління, управлятиме компанією одноособово її директор", - сказав співрозмовник видання.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Сергій Корецький очолив компанії "Укрнафта" та "Укртатнафта". Це випливає із даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Також раніше ми писали, що співробітники Служби безпеки України прийшли до центрального офісу "Укрнафти", яка не нещодавно перейшла у власність держави.
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