"Укрнафте" Коломойского разрешили не платить 4 млрд грн налога на прибыль

Окружной административный суд Киева отменил обязательство контролируемой олигархом Игорем Коломойским компании "Укрнафта" платить в госбюджет налог на прибыль в размере 4,28 млрд грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Зеркало Недели ".

Суд посчитал, что налоговые обязательства компании олигарха начислены без соблюдения надлежащей процедуры.

Налоговая служба доначислила компании Коломойского налог по результатам проверки данных, задекларированных в отчетности компании за 2020 год.

Напомним, в конце ноября Коломойскому также разрешили не платить антимонопольный штраф в размере 4,7 млрд грн за сговор при продаже бензина и дизтоплива на АЗС.

Таким образом менее чем за месяц олигарху простили около 10 млрд грн, которые он должен был заплатить в государственный бюджет.

В октябре в США была издана книга "Американская клептократия", посвящена схемам отмывания денег "ПриватБанка" структурами Игоря Коломойского и его связям с действующим президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщалось, государство в лице НАК "Нафтогаз Украины" владеет 50%+1 акций "Укрнафты". Более 40% акций принадлежат акционерам группы "Приват" Игоря Коломойского.