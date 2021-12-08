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"Укрнафті" Коломойського дозволили не сплачувати 4 млрд грн податку на прибуток

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Київ, Середа 08 грудня 2021 12:28
"Укрнафті" Коломойського дозволили не сплачувати 4 млрд грн податку на прибуток Фото: "Укрнафта" (ukrnafta.com)
Автор: Наталія Гурковська

Окружний адміністративний суд Києва скасував зобов'язання контрольованої олігархом Ігорем Коломойським компанії "Укрнафта" сплатити до держбюджету податок на прибуток у розмірі 4,28 млрд грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Дзеркало Тижня".

Податкова служба донарахувала компанії Коломойського податок за результатами перевірки даних, задекларованих у звітності компанії за 2020 рік.

Суд визнав, що податкові зобов'язання компанії олігарха нараховані без дотримання належної процедури.

Нагадаємо, наприкінці листопада Коломойському також дозволили не платити антимонопольний штраф у розмірі 4,7 млрд грн за змову під час продажу бензину та дизпалива на АЗС.

Таким чином, менш ніж за місяць олігарху пробачили близько 10 млрд грн, які він мав сплатити до державного бюджету.

У жовтні в США було видано книгу "Американська клептократія", присвячену схемам відмивання грошей "ПриватБанку" структурами Ігоря Коломойського та його зв'язкам з чинним президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомлялось, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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