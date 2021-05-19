"Укрнафта" заплатит в госбюджет 2,9 млрд гривен дивидендов за 2018 и 2020 годы

Акционеры ПАО "Укрнафта" на общем собрании приняли решение о распределении чистой прибыли и убытков компании за 2018-2020 гг. Компания была прибыльной в 2018 и в 2020 годах.

Согласно сообщению, по результатам 2018 года будут выплачены дивиденды на сумму 1 931,6 млн грн или 35,62 грн на одну простую акцию, что составляет 30% чистой прибыли ПАО "Укрнафта за 2018 год. Остаток чистой прибыли направить на покрытие накопленного убытка.

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам 2019 года принято решение дивиденды не начислять.

"Поскольку обществом не принято решение о выплате дивидендов 2020 года до 1 мая 2021 года, акционеры решили дивиденды не начислять, прибыль распределить в соответствии с требованиями статьи 21 закона Украины "О государственном бюджете Украины на 2021 год", - говорится в сообщении.

Таким образом, поскольку государству принадлежит 50%+1 акций "Укрнафты", в госбюджет будет перечислено 965,8 млн гривен дивидендов за 2018 год.

Кроме того, за 2020 год в бюджет поступит 1921,05 млн гривен дивидендов. Всего компания получила за год 4269 млн гривен чистой прибыли. Бюджетный норматив для дивидендов составляет 90%. Т.е. на дивиденды будет направлено 3842,1 млн гривен.

Общая сумма дивидендов в госбюджет за 2018 и 2020 годы составит 2886,85 млн гривен.