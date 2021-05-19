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"Укрнафта" заплатить до держбюджету 2,9 млрд гривень дивідендів за 2018 і 2020 роки

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Україна, Середа 19 травня 2021 17:44
"Укрнафта" заплатить до держбюджету 2,9 млрд гривень дивідендів за 2018 і 2020 роки Фото: "Укрнафта" заплатить до держбюджету 2,9 млрд гривень дивідендів (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Акціонери ПАТ "Укрнафта" на загальних зборах прийняли рішення про розподіл чистий прибуток і збитків компанії за 2018-2020 рр.компанія була прибутковою в 2018 і в 2020 роках.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, за результатами 2018 року будуть виплачені дивіденди на суму 1 931,6 млн грн або 35,62 грн на одну просту акцію, що становить 30% чистого прибутку ПАТ "Укрнафта за 2018 рік. Залишок чистого прибутку направити на покриття накопиченого збитку.

У зв'язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками 2019 року прийнято рішення дивіденди не нараховувати.

"Оскільки товариством не прийнято рішення про виплату дивідендів 2020 року до 1 травня 2021 року, акціонери вирішили дивіденди не нараховувати, прибуток розподілити відповідно до вимог статті 21 закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, оскільки державі належить 50%+1 акцій "Укрнафти", до держбюджету буде перераховано 965,8 млн гривень дивідендів за 2018 рік.

Крім того, за 2020 рік до бюджету надійде 1921,05 млн гривень дивідендів. Всього компанія отримала за рік 4269 млн гривень чистого прибутку. Бюджетний норматив для дивідендів становить 90%. Тобто на дивіденди буде спрямовано 3842,1 млн гривень.

Загальна сума дивідендів до держбюджету за 2018 і 2020 роки складе 2886,85 млн гривень.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50% + 1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват" Ігоря Коломойського.

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