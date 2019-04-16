"Укрнафта" выиграла у России арбитраж по активам в Крыму

Публичное акционерное общество "Укрнафта" отсудило у Российской Федерации более 40 млн долларов за "национализированные" заправки в аннексированном Крыму. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сообщается, что 12 апреля арбитраж взыскал с России в пользу "Укрнафты" 44,4 млн долларов компенсации за захват имущества. Отметим, в 2014 году в Крыму захватили административные помещения и 16 автозаправочных станций компании. Кроме того, российская сторона возместит 3,5 млн долларов арбитражных расходов. Также суд постановил, что на сумму компенсации "Укрнафте" начисляются проценты с 22 апреля 2014 года, сумма которых на сегодня составляет более 5,5 млн долларов.

Напомним, в октябре 2018 года суд Швейцарии стал на защиту "Укрнафты" в деле захвата Россией активов в Крыму и установил, что компания была инвестором по соглашению с РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций, а имущество на территории Крыма - инвестициями.

Отметим, в ноябре прошлого года арбитраж в Париже обязал Россию выплатить Ощадбанку 1,3 млрд долларов за оккупацию Крыма. Совокупный ущерб украинской стороны от аннексии Крыма превышает триллион гривен.