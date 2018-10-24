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Суд Швейцарии стал на защиту "Укрнафты" в деле захвата Россией активов в Крыму

Новости » Энергетика    24.10.2018 - 13:29
Фото: ВС Швейцарии (wikimedia.org)
Фото: ВС Швейцарии (wikimedia.org)

"Укрнафта" продолжит судиться с Россией и требовать компенсацию 50 млн долларов

Верховный суд Швейцарии подтвердил правомерность иска ПАО "Укрнафта" в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Автономной Республике Крым, которые незаконно захватила Российская Федерация. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрнафты".

В частности, в компании напомнили, что после аннексии Крыма Россия в 2014 году с применением силы лишила "Укрнафту" прав собственности на 16 автозаправочных станций.

"Компания, опираясь на соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд", - добавили в "Укрнафте".

Международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако Россия не признала компетенцию международного арбитражного суда и обжаловала его решение в Верховный суд Швейцарии.

В свою очередь он рассмотрел жалобу РФ и подтвердил, что международный арбитражный суд имеет право рассматривать спор по иску "Укрнафты" против РФ.

"Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела. "Укрнафта" ожидает, что это решение подтвердит ее право на компенсацию в 50 млн долларов от РФ за экспроприацию имущества", - отметили в пресс-службе компании.

Также добавили, что решение суда Швейцарии может повлиять на решения других судов в аналогичных дел украинских компаний против России.

Напомним, главный исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко сообщил, что НАК "Нафтогаз Украины" уже взыскивает с российского "Газпрома" средства по решению Стокгольмского арбитража. На сегодня из "Газпрома" уже взыскали 18 млн долларов.

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