"Укрнафта" за три роки заробила більше, ніж за двадцять під контролем Коломойського, - експерт

Україна, Четвер 18 грудня 2025 19:52
UA EN RU
"Укрнафта" за три роки заробила більше, ніж за двадцять під контролем Коломойського, - експерт Фото: "Укрнафта" більш прибуткова за три роки, ніж за двадцять під контролем Коломойського (azs.ukrnafta.com)
Автор: Олександр Мороз

"Укрнафта" після повернення під контроль держави за три роки продемонструвала фінансові результати, які в рази перевищують показники компанії за майже 20 років попереднього управління, пов’язаного з Ігорем Коломойським.

Як пише РБК-Україна, про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За оцінкою експерта, у 2023-2024 роках чистий прибуток "Укрнафти" становив майже 1 млрд доларів, а загальний обсяг податків, сплачених до держбюджету за три роки, сягнув близько 75 млрд гривень. Для порівняння, сукупний чистий прибуток компанії за два десятиліття попереднього управління був у рази меншим.

Куюн зазначає, що за минулих років діяльність "Укрнафти" супроводжувалася практиками, характерними для бізнес-груп, які мали на неї вплив: фінансові потоки втрачали прозорість, а ключові рішення ухвалювалися поза формальними процедурами.

За його словами, нафта, природний та скраплений газ компанії тривалий час реалізовувалися за заниженими цінами афілійованим структурам, що завдавало підприємству системних збитків.

Що відомо про АТ "Укрнафта"

АТ "Укрнафта" перебуває у державній власності з осені 2022 року. Акціонерами компанії є Міністерство оборони України та НАК "Нафтогаз України".

За рішенням уряду, повернення компанії під контроль держави був необхідний, оскільки "Укрнафта" відіграє ключову роль у забезпеченні потреб Збройних сил та енергетичної безпеки України.

Додамо, що буквально 17 грудня "Укрнафта" отримала нового керівника - головою правління компанії став Богдан Кукура, який переміг у відкритому конкурентному відборі.

