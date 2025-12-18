"Укрнафта" за три роки заробила більше, ніж за двадцять під контролем Коломойського, - експерт

"Укрнафта" після повернення під контроль держави за три роки продемонструвала фінансові результати, які в рази перевищують показники компанії за майже 20 років попереднього управління, пов’язаного з Ігорем Коломойським.

Як пише РБК-Україна , про це повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

За оцінкою експерта, у 2023-2024 роках чистий прибуток "Укрнафти" становив майже 1 млрд доларів, а загальний обсяг податків, сплачених до держбюджету за три роки, сягнув близько 75 млрд гривень. Для порівняння, сукупний чистий прибуток компанії за два десятиліття попереднього управління був у рази меншим.

Куюн зазначає, що за минулих років діяльність "Укрнафти" супроводжувалася практиками, характерними для бізнес-груп, які мали на неї вплив: фінансові потоки втрачали прозорість, а ключові рішення ухвалювалися поза формальними процедурами.

За його словами, нафта, природний та скраплений газ компанії тривалий час реалізовувалися за заниженими цінами афілійованим структурам, що завдавало підприємству системних збитків.