"Укрнафта" за три года заработала больше, чем за двадцать под контролем Коломойского, - эксперт

"Укрнафта" после возвращения под контроль государства за три года продемонстрировала финансовые результаты, которые в разы превышают показатели компании за почти 20 лет предыдущего управления, связанного с Игорем Коломойским.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По оценке эксперта, в 2023-2024 годах чистая прибыль "Укрнафты" составила почти 1 млрд долларов, а общий объем налогов, уплаченных в госбюджет за три года, достиг около 75 млрд гривен. Для сравнения, совокупная чистая прибыль компании за два десятилетия предыдущего управления была в разы меньше.

Куюн отмечает, что за прошедшие годы деятельность "Укрнафты" сопровождалась практиками, характерными для бизнес-групп, которые имели на нее влияние: финансовые потоки теряли прозрачность, а ключевые решения принимались вне формальных процедур.

По его словам, нефть, природный и сжиженный газ компании длительное время реализовывались по заниженным ценам аффилированным структурам, что наносило предприятию системные убытки.