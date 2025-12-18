ua en ru
Чт, 18 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

"Укрнафта" за три года заработала больше, чем за двадцать под контролем Коломойского, - эксперт

Украина, Четверг 18 декабря 2025 19:52
UA EN RU
"Укрнафта" за три года заработала больше, чем за двадцать под контролем Коломойского, - эксперт Фото: "Укрнафта" более прибыльна за три года, чем за двадцать под контролем Коломойского (azs.ukrnafta.com)
Автор: Александр Мороз

"Укрнафта" после возвращения под контроль государства за три года продемонстрировала финансовые результаты, которые в разы превышают показатели компании за почти 20 лет предыдущего управления, связанного с Игорем Коломойским.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

По оценке эксперта, в 2023-2024 годах чистая прибыль "Укрнафты" составила почти 1 млрд долларов, а общий объем налогов, уплаченных в госбюджет за три года, достиг около 75 млрд гривен. Для сравнения, совокупная чистая прибыль компании за два десятилетия предыдущего управления была в разы меньше.

Куюн отмечает, что за прошедшие годы деятельность "Укрнафты" сопровождалась практиками, характерными для бизнес-групп, которые имели на нее влияние: финансовые потоки теряли прозрачность, а ключевые решения принимались вне формальных процедур.

По его словам, нефть, природный и сжиженный газ компании длительное время реализовывались по заниженным ценам аффилированным структурам, что наносило предприятию системные убытки.

Что известно об АО "Укрнафта"

АО "Укрнафта" находится в государственной собственности с осени 2022 года. Акционерами компании являются Министерство обороны Украины и НАК "Нафтогаз Украины".

По решению правительства, возвращение компании под контроль государства был необходим, поскольку "Укрнафта" играет ключевую роль в обеспечении потребностей Вооруженных сил и энергетической безопасности Украины.

Добавим, что буквально 17 декабря"Укрнафта" получила нового руководителя - председателем правления компании стал Богдан Кукура, который победил в открытом конкурентном отборе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрнафта Игорь Коломойский
Новости
Россия превратила "теневой флот" в шпионское орудие, - CNN
Россия превратила "теневой флот" в шпионское орудие, - CNN
Аналитика
Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Россия вряд ли сможет захватить Донецкую область до 2027-2028 годов: интервью аналитиков ISW