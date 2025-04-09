"Укрнафта" розпродає газ, який має йти на виробництво електрики і тепла для населення, - Гончаренко

Державна компанія "Укрнафта" розпродає газ, який за рішенням Уряду мали використати виключно для виробництва електроенергії та тепла для населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар нардепа Олексія Гончаренка.

"Вимагаю від державної "Укрнафти" пояснити, на якій підставі під носом у правоохоронних органів керівництво компанії на чолі з Корецьким розпродає наліво і направо газ, який по закону має йти на потреби українців. Цей газ за рішенням українського уряду, має використовуватися виключно для виробництва світла і тепла в домівках наших громадян", - написав він.

Гончаренко наголосив, що натомість менеджмент компанії на чолі з Корецьким розпродують державний газ незрозумілим фірмам.

"Вимагаю невідкладних пояснень. Це питання національної безпеки і виживання країни наступної зими", - підсумував нардеп.

Раніше Кабмін зобовʼязав "Укрнафту" виконувати спеціальні обов’язки (ПСО) щодо продажу природного газу власного видобутку для соціальних категорій споживачів.