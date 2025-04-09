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"Укрнафта" распродает газ, который должен идти на производство электричества и тепла для населения, - Гончаренко

Среда 09 апреля 2025 12:43
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"Укрнафта" распродает газ, который должен идти на производство электричества и тепла для населения, - Гончаренко Фото: "Укрнафта" распродает газ, который должен идти на производство электричества и тепла для населения (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Государственная компания "Укрнафта" распродает газ, который по решению Правительства должны были использовать исключительно для производства электроэнергии и тепла для населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий нардепа Алексея Гончаренко.

"Требую от государственной "Укрнафты" объяснить, на каком основании под носом у правоохранительных органов руководство компании во главе с Корецким распродает налево и направо газ, который по закону должен идти на нужды украинцев. Этот газ по решению украинского правительства, должен использоваться исключительно для производства света и тепла в домах наших граждан", - написал он.

Гончаренко отметил, что вместо этого менеджмент компании во главе с Корецким распродают государственный газ непонятным фирмам.

"Требую безотлагательных объяснений. Это вопрос национальной безопасности и выживания страны следующей зимой", - подытожил нардеп.

Ранее Кабмин обязал "Укрнафту" выполнять специальные обязанности (ПСО) по продаже природного газа собственной добычи для социальных категорий потребителей.

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