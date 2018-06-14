"Укрнафта" оценивает возможность продажи части активов компании

Этот вариант рассматривается как источник для погашения налогового долга

В ПАО "Укрнафта" проводят оценку возможности продажи части активов компании. Об этом сегодня во время общего собрания акционеров ПАО "Укрнафта" сообщил председатель правления компании Марк Роллинс, передает корреспондент РБК-Украина.

"Как вы знаете, мы имеем значительный налоговый долг. Мы искали опции, как решить эту проблему и вам, вероятно, известно, что первая из опций, которую мы предложили - это рассрочка уплаты долга. Это требует внесения изменений в Налоговый кодекс Украины ... Мы также рассматриваем и альтернативные опции - потенциал продажи определенных активов "Укрнафты" акционерам "Укрнафты" потенциально, и использовать эти деньги от продажи этих активов для погашения налогового долга", - сказал Роллинс.

Он отметил, что для реализации этого варианта необходима поддержка, как акционеров, так и правительства.

"Мы сейчас оцениваем эту опцию, в частности, оцениваются ее юридические риски", - сказал глава компании.

Он добавил, что на данный момент никаких решений по этому вопросу принято не было.

Напомним, Верховный суд обязал "Укрнафту" погасить 2,1 млрд гривен налогового долга.

В общем, по данным Государственной фискальной службы, задолженность компании по налогам, сборам и обязательным платежам достигла 15 млрд гривен.

Служба уже описала имущество и оборудование "Укрнафты" на 3,3 млрд гривен.

При этом суд отказал ГФС в аресте счетов компании.