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"Укрнафта" оцінює можливість продажу частини активів компанії

НовиниЕкономіка    14.06.2018 - 14:00
Фото: Марк Роллінс (РБК-Україна)
Фото: Марк Роллінс (РБК-Україна)

Цей варіант розглядається як джерело для погашення податкового боргу

У ПАТ "Укрнафта" проводять оцінку можливості продажу частини активів компанії. Про це сьогодні під час загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" повідомив голова правління компанії Марк Роллінс, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як ви знаєте, ми маємо значний податковий борг. Ми шукали опції, як вирішити цю проблему і вам, мабуть, відомо, що перша з опцій, яку ми запропонували - це розстрочення сплати боргу. Це вимагає внесення змін у Податковий кодекс України ... Ми також розглядаємо і альтернативні опції - потенціал продажу певних активів "Укрнафти" акціонерів "Укрнафти" потенційно, і використовувати ці гроші від продажу цих активів для погашення податкового боргу", - сказав Роллінс.

Він зазначив, що для реалізації цього варіанту необхідна підтримка, як акціонерів, так і уряду.

"Ми зараз оцінюємо цю опцію, зокрема, оцінюються її юридичні ризики", - сказав глава компанії.

Він додав, що на даний момент ніяких рішень з цього питання прийнято не було.

Нагадаємо, Верховний суд зобов'язав "Укрнафту" виплатити 2,1 млрд гривень податкового боргу.

Загалом, за даними Державної фіскальної служби, заборгованість компанії за податками, зборами та обов'язковими платежами досягла 15 млрд гривень.

Служба описала майно та обладнання "Укрнафти" на 3,3 млрд гривень.

При цьому суд відмовив ДФС в арешті рахунків компанії.

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Теги публікації: Укрнафта, Податки, активы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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