Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Укрнафта" отмечает прирост объемов добычи нефти

НовостиЭнергетика    14.06.2018 - 14:19
Фото: Марк Роллинс (Виталий Носач/РБК-Украина)
Фото: Марк Роллинс (Виталий Носач/РБК-Украина)

В 2018 году компания закладывает гораздо больший бюджет на капинвестиции

ПАО "Укрнафта" стабилизировала и наращивает объемы добычи нефти. Об этом сегодня во время общего собрания акционеров ПАО "Укрнафта" сообщил председатель правления компании Марк Роллинс, передает корреспондент РБК-Украина.

"В 2015 году добыча нефти спадала, но сейчас мы ее стабилизировали и на данный момент добыча стабильна или увеличивается", - сказал он.

По словам Роллинса, в 2015 году спад добычи нефти составлял 12% против стабильного роста по состоянию на сейчас.

"Вопрос лишь в том, сможем ли мы поддерживать эту добычу, учитывая инвестиции... Мы увеличили наши инвестиции в 2017 году... Однако, увеличение инвестиций зависит от налогового долга и от блокировки выдачи лицензий. Это существенно повлияло на нашу инвестиционную программу. В 2018 году мы закладываем гораздо больший бюджет на капинвестиции", - отметил председатель правления общества, добавив, что в частности, инвестиции будут направлены на ремонт скважин, гидроразрыв пласта и др.

Глава компании отметил, что эти капинвестиции призваны обеспечить быстрое получение прибыли.

Вместе с этим Роллинс, заявил, что учитывая ресурсы, которые есть у компании, ее развитие может быть более быстрым и эффективным.

"У нас резервов на 50 лет с учетом нынешней добычи... У нас есть план, который предусматривает увеличение добычи нефти вдвое на протяжении следующих 10 лет", - подытожил Роллинс.

Напомним, ранее сегодня Роллинс сообщил, что "Укрнафта" оценивает возможность продажи части активов компании.

В четверг акционеры "Укрнафты" рассмотрят прекращение полномочий Коболева Аналитики прогнозируют цену нефти выше 70 долларов за баррель в 2018, - Reuters
Теги публикации: нефть, Укрнафта, Марк Роллинс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Я родился в Советском Союзе": известный украинский продюсер собрался на ЧМ-2018 в Россию
Известный украинский спортсмен погиб в свой день рождения
У мамы Ляшко нашли новую квартиру на Печерске
"Испытывают нервы на прочность?": украинцев возмутила реклама ЧМ-2018 в центре Киева (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь