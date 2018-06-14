"Укрнафта" отмечает прирост объемов добычи нефти

В 2018 году компания закладывает гораздо больший бюджет на капинвестиции

ПАО "Укрнафта" стабилизировала и наращивает объемы добычи нефти. Об этом сегодня во время общего собрания акционеров ПАО "Укрнафта" сообщил председатель правления компании Марк Роллинс, передает корреспондент РБК-Украина.

"В 2015 году добыча нефти спадала, но сейчас мы ее стабилизировали и на данный момент добыча стабильна или увеличивается", - сказал он.

По словам Роллинса, в 2015 году спад добычи нефти составлял 12% против стабильного роста по состоянию на сейчас.

"Вопрос лишь в том, сможем ли мы поддерживать эту добычу, учитывая инвестиции... Мы увеличили наши инвестиции в 2017 году... Однако, увеличение инвестиций зависит от налогового долга и от блокировки выдачи лицензий. Это существенно повлияло на нашу инвестиционную программу. В 2018 году мы закладываем гораздо больший бюджет на капинвестиции", - отметил председатель правления общества, добавив, что в частности, инвестиции будут направлены на ремонт скважин, гидроразрыв пласта и др.

Глава компании отметил, что эти капинвестиции призваны обеспечить быстрое получение прибыли.

Вместе с этим Роллинс, заявил, что учитывая ресурсы, которые есть у компании, ее развитие может быть более быстрым и эффективным.

"У нас резервов на 50 лет с учетом нынешней добычи... У нас есть план, который предусматривает увеличение добычи нефти вдвое на протяжении следующих 10 лет", - подытожил Роллинс.

Напомним, ранее сегодня Роллинс сообщил, что "Укрнафта" оценивает возможность продажи части активов компании.