"Укрнафта" констатує приріст обсягів видобутку нафти

У 2018 році компанія закладає набагато більший бюджет на капінвестиції

ПАТ "Укрнафта" стабілізувала та нарощує обсяги видобутку нафти. Про це сьогодні під час загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" повідомив голова правління компанії Марк Роллінс, передає кореспондент РБК-Україна.

"У 2015 році видобуток нафти спадав, але зараз ми його стабілізували і наразі видобуток стабільний, або збільшується", - сказав він.

За словами Роллінса, у 2015 році спад видобутку нафти складав 12% проти стабільного росту станом на зараз.

"Питання лише у тому, чи зможемо ми підтримувати цей видобуток, з огляду на інвестиції... Ми збільшили наші інвестиції у 2017 році... Однак, збільшення інвестицій залежить від податкового боргу та від блокування видачі ліцензій. Це суттєво вплинуло на нашу інвестиційну програму. У 2018 році ми закладаємо набагато більший бюджет на капінвестиції", - зазначив голова правління товариства, додавши, що зокрема, інвестиції будуть направлені на ремонт свердловин, гідророзрив пласта та ін.

Голова компанії зазначив, що ці капінвестиції покликані забезпечити швидке отримання прибутку.

Разом з цим Роллінс, заявив, що з огляду на ресурси, які є у компанії, її розвиток може бути швидшим та ефективнішим.

"У нас резервів на 50 років з урахуванням нинішнього видобутку... У нас є план, який передбачає збільшення видобутку нафти вдвічі упродовж наступних 10 років", - підсумував Роллінс.

Нагадаємо, раніше сьогодні Роллінс повідомив, що "Укрнафта" оцінює можливість продажу частини активів компанії.