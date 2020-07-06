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"Укрлендфарминг" продолжает блокировать САП с требованиями выполнить решение суда

Новости » Общество     06.07.2020 - 12:26
"Укрлендфарминг" продолжает блокировать САП с требованиями выполнить решение суда
Фото: протест под САП (obozrevatel.com)

Аграрии заблокировали вход в здание САП

Работники агрохолдинга "Укрлендфарминг" продолжают требовать от прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) исполнить решения суда о закрытии дела против акционера компании Олега Бахматюка.

Об этом сообщает "Обозреватель" с места событий.

Бессрочную акцию под зданием Специализированной антикоррупционной прокуратуры с требованием выполнить решение суда работники агрохолдинга начали еще на прошлой неделе. В понедельник, 6 июля, акция началась с блокирования входа в здание САП.

&quot;Укрлендфарминг&quot; продолжает блокировать САП с требованиями выполнить решение суда

Митингующие напоминают, что 5 июня Печерский районный суд Киева принял решение, которым отменил незаконное постановление бывшего заместителя генпрокурора Виталия Касько о возобновлении уголовного дела в отношении Олега Бахматюка. Речь идет о постановлении о возобновлении уголовного дела о рефинансировании VAB банка, которое уже расследовалось и было закрыто решением судов из-за отсутствия состава преступления. Однако САП до сих пор не выполнила решения суда и не закрыла незаконно открытое дело, из-за которого парализуется работа агрохолдинга, где работает 27 тысяч человек, говорят участники протеста.

Кроме того, на сайте компании появилось обращение к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с требованием допустить представителей компании на заседание Комитета по антикоррупционной политике 8 июля этого года, где будет рассматриваться вопрос этого дела.

Напомним, Офис генерального прокурора 25 июня выполнил решение Печерского районного суда города Киева об отмене как незаконного постановления первого заместителя генерального прокурора о восстановлении уголовного производства, связанного с предоставлением стабилизационного кредита НБУ "VAB банку" Олега Бахматюка.

Решение суда является окончательным и не подлежащим обжалованию. Использование кредита по назначению, на выплаты вкладчикам, было подтверждено официальными экспертизами и выводами Фонда гарантирования вкладов, а также заявлением НБУ.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Олег БахматюкСАПУкрлендфарминг
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