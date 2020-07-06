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"Укрлендфармінг" продовжує блокувати САП з вимогами виконати рішення суду

Новини » Суспільство     06.07.2020 - 12:26
"Укрлендфармінг" продовжує блокувати САП з вимогами виконати рішення суду
Фото: протест під САП (obozrevatel.com)

Аграрії заблокували вхід в будівлю САП

Працівники агрохолдингу "Укрлендфармінг" продовжують вимагати від прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) виконати рішення суду про закриття справи проти акціонера компанії Олега Бахматюка.

Про це повідомляє "Обозреватель" з місця подій.

Безстрокову акцію під будівлею Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з вимогою виконати рішення суду працівники агрохолдингу почали ще минулого тижня. У понеділок, 6 липня, акція розпочалася з блокування входу в будівлю САП.

&quot;Укрлендфармінг&quot; продовжує блокувати САП з вимогами виконати рішення суду

Мітингувальники нагадують, що 5 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким скасував незаконну постанову колишнього заступника генпрокурора Віталія Каська про відновлення кримінальної справи щодо Олега Бахматюка. Мова йде про постанову про відновлення кримінальної справи про рефінансування VAB банку, яке вже розслідувалося і було закрито рішенням судів через відсутність складу злочину. Однак САП досі не виконала рішення суду і не закрила незаконно відкриту справу, через яку паралізується робота агрохолдингу, де працює 27 тисяч осіб, говорять учасники протесту.

Крім того, на сайті компанії з'явилося звернення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з вимогою допустити представників компанії на засідання Комітету з антикорупційної політики 8 липня цього року, де буде розглядатися питання цієї справи.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського районного суду міста Києва про скасування як незаконної постанови першого заступника генерального прокурора про відновлення кримінального провадження, пов'язаного з наданням стабілізаційного кредиту НБУ "VAB банку" Олега Бахматюка.

Рішення суду є остаточним і не підлягає оскарженню. Використання кредиту за призначенням, на виплати вкладникам, було підтверджено офіційними експертизами й висновками Фонду гарантування вкладів, а також заявою НБУ.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Олег БахматюкСАПУкрлендфармінг
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