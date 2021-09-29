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"Укркокс" просит Мининфраструктуры отменить повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов

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Киев, Среда 29 сентября 2021 11:35
"Укркокс" просит Мининфраструктуры отменить повышение тарифов на железнодорожные перевозки грузов Фото: "Укрзализныця" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Повышение тарифа на железнодорожные перевозки, запланированное в Министерстве инфраструктуры - экономически необоснованное и помешает развитию экономики Украины. Правительство должно проводить государственную политику: сначала реформировать компанию и создать независимый тарифный регулятор, и только потом повышать тарифы на перевозку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо УНПА "Укркокс" к министру инфраструктуры Александра Кубракова.

Как сказано в письме, "Укркокс" обеспокоен Приказом министерства №418, которым предусмотрен рост тарифов на железнодорожные перевозки грузов первого класса в сумме почти на 30%, ведь такое существенное повышение непременно нанесет ущерб ведущим отраслям экономики Украины.

"Укркокс" считает, что не было законных оснований для принятия приказа, ведь рентабельность грузовых перевозок находится на достаточно высоком уровне и за последние годы составляла более 25%, что значительно опережает показатели соседних стран. Операционная прибыль от грузовых перевозок в 2020 году составил 11,1 млрд грн, но был использован для покрытия растущей убыточности пассажирских перевозок (которая, согласно официальной отчетности УЗ, в 2020 году составила 13 млрд грн)", - отмечается в письме.

Кроме этого, подчеркивают в "Укркокс", рост тарифов на грузовые перевозки не было предусмотрено финансовым планом "Укрзализныци" на 2021 год, и не соответствовало Методике расчета тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом, утвержденной в УЗ.

"Также принятие приказа №418 противоречит принципам регуляторной политики, поскольку в анализе регуляторного влияния не была проведена комплексная оценка приказа на другие отрасли экономики Украины, в том числе на рост транспортных издержек в конечной цене продукции, а значит - не проведена оценка рисков сокращения производства целых отраслей. Не было представлено фактов относительно убыточности грузовых перевозок, и не была раскрыта себестоимость перевозок по видам классов грузов", - указывают в" Укркокс ".

В письме напомнили, что 9 сентября Министерство инфраструктуры опубликовало очередной проект приказа, которым предусмотрен рост тарифов на перевозку грузов по железной дороге еще на 9%. Это решение в Ассоциации тоже считают экономически необоснованным.

"Нецелесообразно повышением тарифов на грузовые железнодорожные перевозки перекрывать убытки других сегментов и операционные провалы на "Укрзализныце". В текущей ситуации необходимо проводить государственную политику, а не фокусироваться на выборочных неоднозначных решениях, которые в результате будут наносить ущерб ведущим отраслям и иметь негативное влияние на экономику Украины. Нужно проводить реформу "Укрзализныци" и создавать независимого регулятора, который обеспечит прозрачное формирование тарифов на услуги монополий в сфере транспорта. Такая политика будет направлена ​​на улучшение экономической ситуации в стране", - подчеркнули в "Укркокс".

В Ассоциации выразили убеждение, что перед тем, как инициировать повышение тарифов, в первую очередь необходимо провести реформирование АО "Укрзализныця", прекратить практику кросс-субсидирования пассажирских перевозок за счет грузовых, оптимизировать текущие расходы "Укрзализныци" и отменить налог на землю под железнодорожными путями.

Учитывая указанное, "Укркокс" обратился к министру Кубракова с просьбой отменить приказ №418, а также отозвать сентябрьский проект приказа, которым планируется дальнейшее повышение тарифов на перевозку.

Напомним, "Укрзализныця" и Министерство инфраструктуры решили в два этапа повысить тарифы на перевозку грузов УЗ: на 8% с 17.08.2021 года, и на 20,4% с 01.01.2022. В целом рост стоимости перевозок составит более 30%. Однако впоследствии они предложили повысить тариф на перевозку грузов первого класса еще на 9%. Таким образом, за последние 5 лет стоимость грузовых перевозок выросла более чем на 200%.

Ранее ВСК по УЗ, которая была создана в Раде, обнародовала отчет, согласно которому до критического состояния УЗ привели две основные причины - некомпетентное руководство и тотальная коррупция: только в 2020 году компания на криминальных сделках потеряла 8 млрд грн. Согласно финансовому отчету самой УЗ, прибыль от грузовых перевозок в 1 полугодии этого года достиг более 31 млрд грн. Но компания зафиксировала убыток в 1,4 млрд грн.

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