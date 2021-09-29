"Укркокс" просить Мінінфраструктури скасувати підвищення тарифів на залізничні перевезення вантажів

Підвищення тарифу на залізничні перевезення, заплановане у Міністерстві інфраструктури - економічно необгрунтоване та зашкодить розвитку економіки України. Уряд має проводити державницьку політику: спочатку реформувати компанію та створити незалежного тарифного регулятора, і лише потім підвищувати тарифи на перевезення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відкритий лист УНПА "Укркокс" до міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

Як сказано у листі, "Укркокс" занепокоєний Наказом міністерства №418, яким передбачено зростання тарифів на залізничні перевезення вантажів першого класу у сумі майже на 30%, адже таке суттєве підвищення неодмінно нанесе збиток провідним галузям економіки України.

"Укркокс" вважає, що не було законних підстав для прийняття наказу, адже рентабельність вантажних перевезень знаходиться на досить високому рівні та за останні роки становила більш ніж 25%, що значно випереджає показники сусідніх країн. Операційний прибуток від вантажних перевезень у 2020 році склав 11,1 млрд грн, але був використаний для покриття зростаючої збитковості пасажирських перевезень (яка, згідно з офіційною звітністю УЗ, у 2020 році склала 13 млрд грн)", - наголошується у листі.

Окрім цього, підкреслюють в "Укркокс", зростання тарифів на вантажні перевезення не було передбачене фінансовим планом Укрзалізниці на 2021 рік, та не відповідало Методиці розрахунку тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом, яка затверджена в УЗ.

"Також ухвалення Наказу №418 суперечить принципам регуляторної політики, оскільки в аналізі регуляторного впливу не була проведена комплексна оцінка наказу на інші галузі економіки України, в тому числі на зростання транспортних витрат у кінцевій ціні продукції, а отже - не проведена оцінка ризиків скорочення виробництва цілих галузей. Не було представлено фактів щодо збитковості вантажних перевезень, та не була розкрита собівартість перевезень за видами класів вантажів", - вказують в "Укркокс".

У листі нагадали, що 9 вересня Міністерство інфраструктури опублікувало черговий проект наказу, яким передбачено зростання тарифів на перевезення вантажів залізницею ще на 9%. Це рішення в Асоціації теж вважають економічно необгрунтованим.

"Недоцільно підвищенням тарифів на вантажні залізничні перевезення перекривати збитки інших сегментів та операційні провали на Укрзалізниці. У поточній ситуації необхідно проводити державницьку політику, а не фокусуватись на вибіркових неоднозначних рішеннях, які в результаті будуть наносити збиток провідним галузям та матимуть негативний влив на економіку України. Потрібно проводити реформу Укрзалізниці та створювати незалежного регулятора, який забезпечить прозоре формування тарифів на послуги монополій у сфері транспорту. Така політика буде направлена на покращення економічної ситуації в країні", - підкреслили в "Укркокс".

В Асоціації висловили переконання, що перед тим, як ініціювати підвищення тарифів, першочергово необхідно провести реформування АТ «Укрзалізниця», припинити практику крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних, оптимізувати поточні витрати Укрзалізниці та відмінити податок на землю під залізничними шляхами.

Зважаючи на зазначене, "Укркокс" звернувся до міністра Кубракова з проханням скасувати наказ №418, а також відкликати вересневий проект наказу, якими планується подальше підвищення тарифів на перевезення.