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Укркокс призвала МИУ отказаться от списания вагонов по возрасту

Новина українською →
Киев, Понедельник 22 ноября 2021 15:33
Укркокс призвала МИУ отказаться от списания вагонов по возрасту Фото: "Укрзализныця" (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Наталия Гурковская

Ассоциация "Укркокс" выступила против инициативы Министерства инфраструктуры (МИУ) по ограничению сроков эксплуатации грузовых вагонов и подписала Антимеморандум, который подготовили представители ведущих отраслей экономики, чтобы не допустить кризис в экономике Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление компании на официальном сайте.

Как говорится в заявлении, инициатива МИУ создаст предпосылки для искусственного долгосрочного дефицита на рынке вагонов в Украине и будет иметь серьезные негативные последствия для экономики. Поэтому участники Антимеморандума выступают за взвешенный подход, предусматривающий постепенное обновление грузового парка без создания дефицита, а также усиление контроля за плановыми ремонтами вагонов для обеспечения безопасности движения.

"Проект приказа предусматривает, что к 2028 году спишут около 75 тыс. вагонов, что обойдется бизнесу в 107 млрд грн. Это приведет к устойчивому долговременному дефициту на рынке вагонов, проблемам с отгрузкой продукции, снижению объемов производства на предприятиях и темпам роста заработных плат работников. А также - к сокращению объемов перевозок и сокращению рабочих мест в производственных отраслях промышленности, АПК и в самой "Укрзализныци", - подчеркнули в "Укркокс".

В Ассоциации также предупредили, что вмешательство МИУ в хозяйственную деятельность предприятий нанесет очередной удар по инвестиционной привлекательности Украины, ведь многие владельцы вложили деньги в вагонный парк и рассчитывали ими пользоваться. Теперь же им придется снова тратить деньги на вагоны.

"Опыт ведущих стран США и стран ЕС показывает более рациональный подход. Там ориентируются на максимально возможный срок полезного использования вагонов из-за обеспечения удовлетворительного технического состояния вагона без ограничения срока службы вагонов регуляторными путями", - подчеркнули в Ассоциации.

Как известно, МИУ инициирует программу ограничения эксплуатации грузовых вагонов по нормативному возрасту, а не по техническому состоянию. Для этого они подготовили Меморандум, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые благодаря этой программе получат 100 млрд грн. на строительство новых вагонов.

В свою очередь, украинские компании и ассоциации, представляющие интересы бизнеса, подписали Антимеморандум, и призвали власти не допустить масштабного экономического кризиса, к которому может привести списание вагонов по возрасту.

Участниками Антимеморандума уже стали более 200 крупных украинских компаний - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горно-обогатительные комбинаты, производители строительных материалов и химической продукции, а также операторы подвижного состава.

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