"Укркокс" закликала МІУ відмовитися від списання вагонів за віком

Асоціація "Укркокс" виступила проти ініціативи Міністерства інфраструктури (МІУ) щодо обмеження строків експлуатації вантажних вагонів, та підписала Антимеморандум, який підготували представники провідних галузей економіки, щоб не допустити кризу в економіці України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву компанії на офіційному сайті.

Як сказано у заяві, ініціатива МІУ створить передумови для штучного довгострокового дефіциту на ринку вагонів в Україні і матиме серйозні негативні наслідки для економіки. Тому учасники Антимеморандуму виступають за зважений підхід, який передбачатиме поступове оновлення вантажного парку без створення дефіциту, а також посилення контролю за плановими ремонтами вагонів для забезпечення безпеки руху.

"Проект наказу передбачає, що до 2028 року спишуть близько 75 тис. вагонів, що обійдеться бізнесу в 107 млрд грн. Це призведе до стійкого довготривалого дефіциту на ринку вагонів, проблем з відвантаженням продукції, зниження обсягів виробництва на підприємствах та темпів зростання заробітних плат працівників. А також - до скорочення обсягів перевезень та скорочення робочих місць у виробничих галузях промисловості, АПК і в самій "Укрзалізниці", - наголосили в "Укркокс".

В Асоціації також застерегли, що втручання МІУ у господарську діяльність підприємств завдасть чергового удару по інвестиційній привабливості України, адже чимало власників вклали гроші у вагонний парк та розраховували ними користуватися. Тепер же їм доведеться знову витрачати гроші на вагони.

"Досвід провідних країн США та країн ЄС показує більш раціональний підхід. Там орієнтуються на максимально можливий строк корисного використання вагонів через забезпечення задовільного технічного стану вагону, без обмеження строку служби вагонів регуляторними шляхами", - наголосили у Асоціації.