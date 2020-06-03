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В "Укркинохронике" обвинили Ткаченко в искажении фактов по деятельности предприятия

Новости » Политика     03.06.2020 - 14:46
В "Укркинохронике" обвинили Ткаченко в искажении фактов по деятельности предприятия
Фото: Александр Ткаченко (РБК-Украина)

Директор предприятия опровергает обвинения Ткаченко

Директор ГП "Укркинохроника" Алина Хорошилова обвинила народного депутата Александра Ткаченко в умышленном искажении фактов деятельности "Укркинохроники". Хорошилова связывает это с возможной рейдерской атакой на государственное предприятие.

Об этом она заявила в комментариях журналистам, передает РБК-Украина.

Хорошилова сообщила, что глава гуманитарного комитета парламента Ткаченко сообщил журналистам неправду на пресс-конференции по вопросам деятельности "Укркинохроники". В частности, земельные участки и недвижимость "Укркинохроники" не были отчуждены, а остались в собственности государства.

Хорошилова также опровергла обвинения Ткаченко в том, что "Укркинохроника" якобы незаконно выделила земли под застройку. Также не соответствует действительности слова главы гуманитарного комитета парламента, что руководства "Укркинохроники" довело предприятия до банкротства.

"Смешно наблюдать, как после публикаций в ряде СМИ моего заявления о попытке рейдерского захвата нашего предприятия бывшим журналистом и народным депутатом Александром Ткаченко, последний поспешно собирает пресс-конференцию, очевидно что бы оправдаться", - говорит Хорошилова.

По ее словам, Ткаченко снова сказал, что киностудия обратилась к городу выделить землю под застройку. Но, отмечает Хорошилова, киностудия обращалась к городу с просьбой выделить землю под эксплуатацию самой киностудии, а также жилого дома, который находится у них на балансе.

Напомним, ранее трудовой коллектив "Укркинохроника" и общественные организации обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой защитить от попыток главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко организовать рейдерский захват государственного предприятия.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины Александр Ткаченко
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