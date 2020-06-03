У "Укркінохроніці" звинуватили Ткаченка в перекручуванні фактів щодо діяльності підприємства

Фото: Олександр Ткаченко (РБК-Україна)

Директор підприємства спростувує звинувачення Ткаченко

Директор ДП "Укркінохроніка" Аліна Хорошилова звинуватила народного депутата Олександра Ткаченко в навмисному спотворенні фактів діяльності "Укркиінохроніки". Хорошилова пов'язує це з можливою рейдерською атакою на державне підприємство.

Про це вона заявила в коментарі журналістам, передає РБК-Україна.

Хорошилова повідомила, що глава гуманітарного комітету парламенту Ткаченко повідомив журналістам неправду на прес-конференції з питань діяльності "Укркінохроніки". Зокрема, земельні ділянки та нерухомість "Укркінохроніки" не були відчужені, а залишились у власності держави.

Вона також спростувала звинувачення Ткаченко в тому, що "Укркінохроніка" нібито незаконно виділила землі під забудову. Також не відповідає дійсності слова глави гуманітарного комітету парламенту, що керівництва "Укркінохроніки" довело підприємства до банкрутства.

"Смішно спостерігати, як після публікацій у ряді ЗМІ моєї заяви про спробу рейдерського захоплення нашого підприємства колишнім журналістом і народним депутатом Олександром Ткаченком, останній поспішно збирає прес-конференцію, очевидно що б виправдатися", - говорить Хорошилова.

За її словами, Ткаченко знову сказав, що кіностудія звернулася до міста виділити землю під забудову. Але, зазначає Хорошилова, кіностудія зверталася до міста з проханням виділити землю під експлуатацію самої кіностудії, а також житлового будинку, який знаходиться у них на балансі.

Нагадаємо, раніше трудовий колектив "Укркінохроніка" і громадські організації звернулися до президента Володимиру Зеленському з проханням захистити від спроб голови комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики Олександра Ткаченка організувати рейдерське захоплення державного підприємства.

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Автор: РБК-Україна