UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але не для всіх: кого не пустять

Фото: укриття у школах Києва будуть доступні цілодобово, але не для всіх з 1 вересня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

З 1 вересня укриття, облаштовані у школах Києва, будуть працювати цілодобово, але під час занять пріоритет у розміщенні під час тривоги в них буде віддаватись саме дітям. В цей час ці бомбосховища мешканців Києва просять використовувати лише у разі відсутності альтернативи поблизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника КМВА Сергія Попка.

"Споруди цивільного захисту шкіл і садочків будуть доступні для усіх людей і цілодобово. Але представники закладів освіти Києва будуть пропонувати громадянам виключно під час освітнього процесу використовувати інші найближчі укриття. Аби в першу чергу розмістити дітей", - розповів він.

Попко звернувся до киян та гостей міста поставитися із розумінням до таких рекомендацій, і не бігти в укриття школи чи садочку, якщо поруч є альтернативний варіант.

"Звичайно, якщо іншого варіанту немає - ваша безпека в пріоритеті. Всі, без виключень, при оголошенні повітряної тривоги мають бути в безпечному місці", - підкреслив він. 

Ситуація з укриттями у Києві

Раніше мер Києва Віталій Кличко, посилаючись на відповідне рішення Ради оборони столиці, заявляв, що кияни мають мати цілодобовий доступ до укриттів, облаштованих у школах та інших навчальних закладах.

Раніше у Києві ініціювали перевірки укриттів. Прецедентом для цього стала трагедія, коли під час атаки РФ по столиці 1 червня десятьма ракетами "Іскандер" у Деснянському районі загинули троє людей - дві жінки і 9-річна дівчинка. Вони не змогли потрапити до бомбосховища, оскільки його було закрито. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ