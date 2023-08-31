Укрытия в школах Киева будут доступны круглосуточно, но не для всех: кого не пустят

С 1 сентября укрытия, обустроенные в школах Киева, будут работать круглосуточно, но во время занятий приоритет в размещении во время тревоги в них будет отдаваться именно детям. В это время эти бомбоубежища жителей Киева просят использовать только в случае отсутствия альтернативы поблизости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника КГВА Сергея Попко.

"Сооружения гражданской защиты школ и детсадов будут доступны для всех людей и круглосуточно. Но представители учебных заведений Киева будут предлагать гражданам исключительно во время образовательного процесса использовать другие ближайшие укрытия. Чтобы в первую очередь разместить детей", - рассказал он.

Попко обратился к киевлянам и гостям города отнестись с пониманием к таким рекомендациям, и не бежать в укрытие школы или садика, если рядом есть альтернативный вариант.

"Конечно, если другого варианта нет - ваша безопасность в приоритете. Все, без исключений, при объявлении воздушной тревоги должны быть в безопасном месте", - подчеркнул он.

Ситуация с укрытиями в Киеве

Ранее мэр Киева Виталий Кличко, ссылаясь на соответствующее решение Совета обороны столицы, заявлял, что киевляне должны иметь круглосуточный доступ к укрытиям, обустроенным в школах и других учебных заведениях.

Ранее в Киеве инициировали проверки укрытий. Прецедентом для этого стала трагедия, когда во время атаки РФ по столице 1 июня десятью ракетами "Искандер" в Деснянском районе погибли три человека - две женщины и 9-летняя девочка. Они не смогли попасть в бомбоубежище, поскольку оно было закрыто.