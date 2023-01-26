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Укріплюватимуть східний фланг НАТО. До Польщі прибули перші Patriot

Новость на русском →
Четвер 26 січня 2023 15:25
Укріплюватимуть східний фланг НАТО. До Польщі прибули перші Patriot Фото: ППО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

До Польщі прибули системи Patriot. Вони посилять протиповітряну оборону країни й сприятимуть захисту східного флангу НАТО.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Німеччина збільшить свій внесок у солідарність з союзниками по НАТО у Східній Європі", - йдеться в заяві Бундесверу.

Тривалість місії узгоджуватиметься між партнерами НАТО, а командуватиме підрозділом полковник Йорг Сіверс.

Фото: ППО Patriot (pap.pl)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина почала переміщати перші два з трьох ескадрилій вже 23 січня.

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