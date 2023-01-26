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Будут укреплять восточный фланг НАТО. В Польшу прибыли первые Patriot

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Четверг 26 января 2023 15:25
Будут укреплять восточный фланг НАТО. В Польшу прибыли первые Patriot Фото: ПВО Patriot (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Польшу прибыли системы Patriot. Они усилят противовоздушную оборону страны и будут способствовать защите восточного фланга НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Германия увеличит свой вклад в солидарность с союзниками по НАТО в Восточной Европе", - говорится в заявлении Бундесвера.

Продолжительность миссии будет согласовываться между партнерами НАТО, а командовать подразделением будет полковник Йорг Сиверс.

Фото: ПВО Patriot (pap.pl)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия начала перемещать первые два из трех эскадрилий уже 23 января.

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