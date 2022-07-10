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В Укргидрометцентре рассказали, какой зимы ожидать в Украине

Фото: в Укргидрометцентре рассказали, какой зимы ожидать в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцам больше не стоит ожидать холодных зим. Средняя температура января и февраля, за последние 25 лет, возросла на несколько градусов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского метеорологического центра Николая Кульбиды в интервью для "КП в Украине".

Как отметил Кульбида, вероятность холодной зимы довольно мизерная, поскольку ежегодно температурный режим в это время года, выше нормы.

Исключать морозные периоды все же не стоит. Однако, они будут короткими и на общем периоде сезона не скажутся.

"За последние 25 лет средняя температура января и февраля в Украине выросла на 2 - 2,5 градуса. А это значит, что уменьшилось количество дней с отрицательной среднесуточной температурой, продолжительность зимнего периода сократилась. А в отдельные годы мы даже не можем оценить, была зима или нет", - добавил директор Укргидрометцентра.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что синоптики прогнозируют в ближайшие два дня сильные грозы, ливни, шквальный ветер и местами возможен град в ряде областей.

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