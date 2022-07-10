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В Укргідрометцентрі розповіли, якої зими очікувати в Україні

Фото: в Укргідрометцентрі розповіли, якої зими очікувати в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Українцям більше не варто очікувати холодних зим. Середня температура січня та лютого, за останні 25 років, зросла на декілька градусів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Українського метеорологічного центру Миколи Кульбіди в інтерв'ю для "КП в Україні".

Як відзначив Кульбіда, ймовірність холодної зими доволі мізерна, оскільки щороку температурний режим в цю пору року, є вищим за норму.

Виключати морозні періоди все ж не варто. Однак, вони будуть короткими й на загальному періоді сезону не позначаться.

"За останні 25 років середня температура січня й лютого в Україні зросла на 2 - 2,5 градуси. А це означає, що зменшилась кількість днів із негативною середньодобовою температурою, тривалість зимового періоду скоротилася. А в окремі роки ми навіть не можемо оцінити, була зима чи ні", - додав директор Укргідрометцентру.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що синоптики прогнозують найближчими двома днями сильні грози, зливи, шквальний вітер і місцями можливий град в частині областей.

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