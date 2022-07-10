UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Укргидрометцентре объяснили, как глобальное потепление повлияло на летние сезоны в Украине

Фото: в Укргидрометцентре объяснили, как глобальное потепление повлияло на летние сезоны в Украине
Автор: Сергей Пышкин

В Украине больше не стоит ожидать комфортного и прохладного лета. Количество суток с высокой температурой увеличилось дважды.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского метеорологического центра Николая Кульбиды в интервью для "КП в Украине".

"Так, комфортного прохладного лета мы уже не будем иметь. Средняя температура июля - августа в Украине выросла на 2,5 - 2,8 градуса. Количество суток с температурой +30 градусов и выше увеличилось вдвое", - отметил Кульбида.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кульбида также рассказал, стоит ли Украине ожидать морозных зим в будущем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина