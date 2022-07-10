В Укргидрометцентре объяснили, как глобальное потепление повлияло на летние сезоны в Украине

В Украине больше не стоит ожидать комфортного и прохладного лета. Количество суток с высокой температурой увеличилось дважды.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова директора Украинского метеорологического центра Николая Кульбиды в интервью для "КП в Украине".
"Так, комфортного прохладного лета мы уже не будем иметь. Средняя температура июля - августа в Украине выросла на 2,5 - 2,8 градуса. Количество суток с температурой +30 градусов и выше увеличилось вдвое", - отметил Кульбида.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кульбида также рассказал, стоит ли Украине ожидать морозных зим в будущем.