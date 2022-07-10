В Укргідрометцентрі пояснили, як глобальне потепління вплинуло на літні сезони в Україні

В Україні більше не варто очікувати комфортного й прохолодного літа. Кількість діб з високою температурою збільшилась двічі.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова директора Українського метеорологічного центру Миколи Кульбіди в інтерв'ю для "КП в Україні".
"Так, комфортного прохолодного літа ми вже не матимемо. Середня температура липня - серпня в Україні зросла на 2,5 - 2,8 градуса. Кількість діб із температурою +30 градусів і вище збільшилася вдвічі", - відзначив Кульбіда.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кульбіда також розповів, чи варто Україні очікувати морозних зим в майбутньому.