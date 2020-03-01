Укргидрометцентр спрогнозировал погоду на март

В марте 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отмечают в Укргидрометцентре, наблюдения показывают, что средняя месячная температура воздуха в марте составляет от 3 градуса мороза до 2 тепла, на Закарпатье и юге страны местами 3-6 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха в марте составляет 22-37 градусов мороза, на юге страны 11-27 градусов мороза; абсолютный максимум - 16-29 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

"В марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега", - напомнили в Укргидрометцентре.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, метеорологическая весна в Киеве началась 10 февраля 2020 года. Приход метеорологической весны фиксируется, когда среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0 градусов.

Таким образом, метеорологическая зима в Киеве в этом году так и не наступила.