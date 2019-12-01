Укргидрометцентр спрогнозировал погоду в декабре

Средняя месячная температура декабря 2019 года в Украине составит от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, в Крыму - до 3 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-72 мм, на Закарпатье 82-108 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, абсолютный минимум температуры воздуха в декабре составляет 21-37 градусов мороза, в южных областях 17-28 градусов мороза; абсолютный максимум - 10-18 градусов тепла, в южной части страны и на Прикарпатье местами 19-20 градусов тепла, в Крыму до 25 градусов тепла.

По данным синоптиков, в декабре на большей части территории страны образуется устойчивый снежный покров, лишь на юге он устанавливается не каждый год.

"В декабре вероятны сильный ветер, метели, налипание мокрого снега, во время оттепелей - туманы и гололед", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столице метеорологической осени.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве было установлено несколько температурных рекордов.