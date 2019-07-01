ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Атмосферный фронт несет в Украину дожди

Новости » Общество    01.07.2019 - 11:05
Атмосферный фронт несет в Украину дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

До конца недели жара в Украине маловероятна

Погода в Украине до конца недели ожидается дождливой, однако с ослаблением жары. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Диденко отметила, что июль вернул в Украину жару и в большинстве регионов с 1 июля ожидается до +30+35 градусов. Вместе с тем, уже 2 июля с севера к Украине приблизится атмосферный фронт, который принесет на север, запад, центр, а вечером и в Харьковскую область кратковременные дожди и грозы. На остальной территории страны осадков не ожидается.

"В Киеве 2-го июля атмосферный фронт нагонит облака и принесет локальные кратковременные дожди и грозы. Сегодняшняя столичная жара во вторник ослабнет до +26+28 градусов. В среду-четверг воздух станет свежим еще на несколько градусов", - отметила она.

По данным синоптика, до конца недели жара в Украине маловероятна. Диденко добавила, что жарко на этой неделе будет лишь на юге и юго-востоке страны.

Атмосферный фронт несет в Украину дожди

Фото: facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее сообщалось, что по данным Укргидрометцентра, средняя месячная температура в июле составит от +20 до +24,5 градусов тепла. Это, по данным синоптиков, на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений.

В Европе от жары погибли восемь человек
Новости Украины Погода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь