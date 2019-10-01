Укргидрометцентр дал прогноз на октябрь

Средняя месячная температура октября 2019 года в Украине составит 7-12 градусов, в горных районах 6-7 градусов, что около средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 32-65 мм, в горных районах местами 75-100 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, во второй и третьей декадах октября происходит переход средней суточной температуры через 8 градусов в сторону понижения, на Закарпатье и юге страны этот переход завершается в первой декаде ноября.

Средняя месячная температура воздуха октября составляет 6-12 градусов тепла, в горных районах 4-5 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры 25-35 градусов тепла, в горных районах 18-24 градусов тепла; абсолютный минимум 5-16 градусов мороза, в Карпатах, северных, восточных и центральных областях местами 18-23 градусов мороза. Среднее месячное количество осадков 20-54 мм, в Карпатах 55-83 мм, местами до 122 мм

"Заморозки в первой половине октября - явление обычное", - отмечается в сообщении.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в конце сентября - начале октября в Украине значительно потеплеет, но "бабье лето" ожидается не на всей территории Украины, а только на востоке и юге Украины.

Как сообщало РБК-Украина, по данным Центральной геофизической обсерватории, среднесуточная температура воздуха в Киеве 18 сентября опустилась ниже 15 градусов тепла, что означает приход в столицу метеорологической осени.