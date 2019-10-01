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Укргідрометцентр дав прогноз на жовтень

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У першій половині жовтня заморозки є звичайним явищем

Середня місячна температура жовтня 2019 року в Україні становитиме 7-12 градусів, в гірських районах 6-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 32-65 мм, в гірських районах місцями 75-100 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, у другій та третій декадах жовтня відбувається перехід середньої добової температури через 8 градусів тепла у бік зниження, на Закарпатті та півдні країни цей перехід завершується у першій декаді листопада.

Середня місячна температура повітря жовтня складає 6-12 градусів тепла, в гірських районах 4-5 градусів тепла. Абсолютний максимум температури 25-35 градусів тепла, в гірських районах 18-24 градусів тепла; абсолютний мінімум 5-16 градусів морозу, у Карпатах, північних, східних та центральних областях місцями 18-23 градусів морозу. Середня місячна кількість опадів 20-54 мм, в Карпатах 55-83 мм, місцями до 122 мм.

"Заморозки у першій половині жовтня - явище звичайне", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, наприкінці вересня - на початку жовтня в Україні значно потеплішає, але "бабине літо" очікується не на всій території України, а лише на сході та півдні України.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середньодобова температура повітря у Києві 18 вересня опустилася нижче 15 градусів тепла, що означає прихід до столиці метеорологічної осені.

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