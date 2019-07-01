Укргидрометцентр дал прогноз на июль

Средняя месячная температура июля в Украине составит 20-24,5 градусов тепла, что на 1,1-2,5 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 40-105 мм, в Карпатском регионе 108-195 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, июль - самый теплый месяц года с периодами неустойчивой погоды с грозами, шквалами и ливнями и жаркими засушливыми периодами.

В июле средняя месячная температура воздуха составляет 17-22 градусов, на юге до 24 градусов, в горных районах 11-16 градусов. Абсолютный максимум температуры воздуха 31-39,7 градусов, в Харьковской, Луганской, Херсонской и Одесской областях местами 40-41 градусов, в горных районах 24-30 градусов. Абсолютный минимум температуры 2-11 градусов тепла, в Карпатах 0-1 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков 46-102 мм, в Карпатах, на Прикарпатье, Тернопольской и Хмельницкой 103-184 мм, на юге страны местами 29-47 мм.

Как сообщало РБК-Украина, в июне в Киеве было установлено несколько температурных рекордов. В частности, 22 июня столбик термометра поднялся до 34,0 градусов тепла, что на 0,6 градусов выше предыдущего максимума температуры воздуха.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя продолжительность метеорологического лета в Киеве в XXI веке увеличилась в неделю и достигает 124 дней, т.е. четырех месяцев.