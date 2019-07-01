Укргідрометцентр дав прогноз на липень

Середня місячна температура липня в Україні становитиме 20-24,5 градусів тепла, що на 1,1-2,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 40-105 мм, в Карпатському регіоні 108-195 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, липень - найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди з грозами, шквалами і зливами та жаркими посушливими періодами.

У липні середня місячна температура повітря складає 17-22 градусів, на півдні до 24 градусів, у гірських районах 11-16 градусів. Абсолютний максимум температури повітря 31-39,7 градусів, у Харківській, Луганській, Херсонській та Одеській областях місцями 40-41 градусів, в гірських районах 24-30 градусів. Абсолютний мінімум температури 2-11 градусів тепла, в Карпатах 0-1 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 46-102 мм, у Карпатах, на Прикарпатті, Тернопільщині та Хмельниччині 103-184 мм, на півдні країни місцями 29-47 мм.

Як повідомляло РБК-Україна, у червні в Києві було встановлено декілька температурних рекордів. Зокрема, 22 червня стовпчик термометра піднявся до 34,0 градусів тепла, що на 0,6 градусів вище попереднього максимуму температури повітря.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня тривалість метеорологічного літа в Києві у XXI столітті збільшилась на тиждень і досягає 124 днів, тобто чотирьох місяців.