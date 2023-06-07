В "Укргідроенерго" знайшли спосіб, як зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС

Україна буде акумулювати воду на верхніх водосховищах, щоб спробувати зменшити масштаби катастрофи через підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідроенерго" .

"Будемо акумулювати воду на верхніх водосховищах, аби хоч якось зменшити масштаби катастрофи", - зазначив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота.

За його словами, станом на ранок 7 червня пік розливу води з Каховського водосховища пройшов.

Водночас стабілізація рівня в районах затоплення відбуватиметься у наступні чотири доби. Проте масштаби катастрофи залишаються надзвичайними.

"Ми ще не знаємо весь характер руйнувань. Зруйновано станцію, автодорожній та залізничний переїзд. Це складний гідровузол, який треба відбудувати якнайшвидше після деокупації. І ми вже сьогодні пропрацьовуємо варіанти будівництва станції", - додав Сирота.

Наслідки підриву Каховської ГЕС

Вночі 6 червня росіяни підірвали Каховську ГЕС, вона не підлягає відновленню.

Через підрив греблі вода почала наповнювати правий та лівий берег Херсонської області, є ризик затоплення до 80 населених пунктів. Влада вже проводить евакуацію населення.

Даних про жертв серед населення внаслідок катастрофи немає. Проте поліція отримала три заяви щодо зниклих безвісти в зоні підтоплень у Херсонській області.

Детальніше про наслідки підриву Каховської ГЕС читайте у матеріалі РБК-Україна.

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