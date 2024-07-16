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В "Укргідроенерго" назвали найгірший сценарій, у разі підриву Київської ГЕС

Фото: в "Укргідроенерго" назвали найгірший сценарій, у разі підриву Київської ГЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російській Федерації не вдасться зруйнувати дамби Київської та Канівської гідроелектро станцій (ГЕС), як це було з Каховською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Укргіденерго" Ігоря Сироту в інтерв'ю Forbes.

Як пояснив Сирота, найбільші українські ГЕС майже неможливо зруйнувати ззовні. Для цього ворогу довелось би залетіти на територію України на літаках та скинути на них декілька авіаційних бомб. 

"Київська та Канівська ГЕС розташовані в центрі України, далеко від лінії фронту, тому авіація ворога навряд чи зможе наблизитися. Це вкрай малоймовірний сценарій. Каховську ГЕС вони змогли підірвати зсередини, тому що вона була ними окупована. Завезли туди сотні кілограмів вибухівки", - додав він. 

Водночас гендиректор "Укргіденерго" відзначив, що якби це сталось, то катастрофічних наслідків очікувати не варто, оскільки в найгіршому випадку це загрожуватиме "підтопленням підвалів в деяких районах Києва". 

"У разі значного пошкодження від ракет може статися спрацювання водосховища - люди в наближених населених пунктах залишаться без води. Але катастрофічних наслідків, як у Херсонській області, не буде. Кілька ракетних ударів в одне місце можуть пробити отвір у дамбі, звідки виходитиме вода. У Каховській ГЕС була практично зруйнована вся станція і 12 водозливних затворів. Це був дуже великий витік. Такого ракетними ударами досягти неможливо", - пояснив Сирота. 

Що передувало

Нещодавно представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що Україна начебто має намір зруйнувати дамби Київської ГЕС та Канівського водосховища.

За її словами, Україна планує це зробити, щоб "знову вигадати історію" для міжнародної спільноти, звинувативши Росію у воєнних злочинах і попросити Захід про нову військову допомогу.

Українське МЗС також відреагувало на заяву Захарової, відкидаючи ці безпідставні звинувачення як абсурдні.

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